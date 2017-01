Óbitos 6 de janeiro

Registramos com pesar, o falecimento de:

MARIA LUIZA RENAUX, 70

06/01 – faleceu no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen. Residia no bairro 1º de Maio. O velório acontecerá no sábado, 7, às 9h na capela Luterana do Centro. O sepultamento será realizado no domingo, 8, às 11h30 no cemitério Luterano do centro. Deixa três filhos e cinco netos.