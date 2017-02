Óbitos 7 de fevereiro

Registramos com pesar, os falecimentos de:

ROBERTO BERTOLINI (POPULAR BETINHO MECÂNICO), 62

07/02 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Azambuja. Teve o sepultamento realizado no cemitério Parque da Saudade. Deixa esposa, dois filhos e cinco netos.

VALTER LORIVAL LUCHINI, 72

07/02 – faleceu no Hospital Santa Isabel, em Blumenau. Residia no bairro Jardim Maluche. O sepultamento será realizado nesta quarta-feira, 8, às 10h, no Parque da Saudade. Deixa esposa, três filhos e dois netos.