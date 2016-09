Óbitos 7 de setembro

Registramos com pesar, os falecimentos de:



MANOEL PEDRO RODRIGUES, 62

07/09 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Rio Branco. Teve o sepultamento realizado no cemitério Parque da Saudade. Deixa esposa.

PETTERSON LEITE, 34

07/09 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Luzia. Teve o sepultamento realizado no Parque da Saudade. Deixa esposa e duas filhas.