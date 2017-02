Óbitos 8 de fevereiro

Registramos com pesar, os falecimentos de:

VANDERLEI BROGNI, 42

08/02 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Dom Joaquim. O sepultamento será realizado hoje no cemitério do bairro. Deixa familiares e amigos consternados.

MOARCIR JOSÉ VIEIRA, 56

08/02 – faleceu no Hospital Santa Isabel. Residia em Blumenau. Teve o corpo sepultado no cemitério do bairro Lageado Baixado, em Guabiruba. Deixa seis filhos e 13 netos.