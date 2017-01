Óbitos 8 de janeiro

Registramos com pesar, o falecimento de:



TATYANE JAQUES GONÇALVES, 19

08/01 – faleceu em via pública. Residia no bairro Limeira. O sepultamento foi realizado no cemitério Parque da Saudade. Casada, não deixa filhos.

PAULO SERGIO WERNER, 45

08/01 – faleceu em via pública. Residia no bairro Limeira. O sepultamento foi realizado no cemitério Parque da Saudade. Solteiro, deixa um filho.

OLGA KLANN MONTIBELLER, 89

08/01 – faleceu no Hospital Florianópolis. Resisia no bairro Claraiba, em Nova Trento. O sepultamento foi realizado no cemitério Luterano de Claraiba. Deixa 10 filhos, 23 netos e 13 bisnetos enlutados.

MARIO VITTERL, 67

08/01 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Aimore. O sepultamento foi realizado no cemitério Aimore. Solteiro, deixa um filho.

ERNO FISCHER, 82

08/01 – faleceu na residencia. Residia na Centro de Guabiruba. O sepultamento foi realizado no Cemitério do Centro. Casado, deixa um filho e seis netos.