Óbitos 8 de setembro

Registramos com pesar, os falecimentos de:

RODRIGO BRAYAN ERMELINDO RIBEIRO, 24

08/09 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Jardim Maluche. O sepultamento será realizado hoje, às 8h30, no Parque da Saudade. Deixa familiares e amigos enlutados.