Óbitos 9 de janeiro

Registramos com pesar, o falecimento de:

AUGUSTA MACHADO DA SILVA, 58

09/01 – faleceu no Hospital Azambuja. Resisia no bairro Limeira Alta.O sepultamento Será realizado hoje em Campos Novos (SC), com horário a confirmar, no Cemitério Municpal de Campos Novos. Casada, deixa dois filhos.