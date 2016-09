Objetos e documentos são furtados de veículo no Centro Crime aconteceu na manhã deste domingo, 11

Documentos e objetos foram furtados de um veículo por volta das 11h45 deste domingo, 11, no Centro de Brusque. O proprietário relata que deixou sua Ecosporte prata com placas MEC 4638 no pátio de uma igreja próximo ao cemitério e quando retornou percebeu o furto.

Foram levados R$ 800, um óculo Rayban com lente preta e armação prata, chaves de casa e do trabalho, uma bolsa bege, carteira bege de couro, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), RG, CPF, título de eleitor, cartão de crédito e carregador de celular da Samsung.

Um morador viu um homem sair do veículo e fez uma foto. Também existem câmeras de vídeo monitoramento no local.