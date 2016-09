Objetos são furtados de dentro de veículo, após acidente Proprietário caminhou um pouco mais a frente para ligar para guincho e teve os pertences levados

Um homem de 51 anos teve vários objetos furtados de dentro do carro, após um acidente, no sábado, 3, no bairro Poço Fundo.

Ele prestou um boletim de ocorrência onde contou que deixou o carro estacionado no local, pois havia batido e caminhou um pouco mais a frente, para pegar sinal da operadora no celular para acionar o guincho.

Quando retornou para o veículo, percebeu que haviam furtado as chaves de sua casa, do carro que estava na ignição e a reserva. Além de um jaqueta jeans e um pen drive da marca Sonny.