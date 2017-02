Obra da rua Bulcão Viana deverá ser concluída no próximo mês Após conclusão da drenagem, empresa preparará o terreno para iniciar a pavimentação

Depois de mais de sete anos de espera, os moradores da rua Bulcão Viana, entre os bairros Azambuja e Souza Cruz, finalmente poderão comemorar. Isso porque a conclusão da drenagem e pavimentação da via com extensão de mais de 1,3 quilômetro deverão ser concluídas nos próximos 30 dias.

A obra iniciou em novembro do ano passado e logo depois foi paralisada, com alegação de falta de recursos. Porém, ainda no fim de janeiro os trabalhos foram retomados num trecho de 920 metros, em que foram colocados tubos de 60, 80 e 100 centímetros de diâmetro.

O secretário de Obras Renato de Borba explica que o serviço de implantação de drenagem teve continuidade e que o próximo passo é a execução da sub-base e base (preparação do terreno embaixo do asfalto), para então fazer a pavimentação. Segundo ele, se o tempo colaborar, no próximo mês a obra será finalizada.

A troca de prefeitos e o recurso escasso colaboraram para que a obra fosse interrompida por cerca de dois meses, na visão do secretário. “A obra foi licitada por aproximadamente R$ 768 mil, depois teve um aditivo para interligar a tubulação com o sistema de drenagem da obra do PAC e mais um para que seja executada a base e sub-base”. O secretário não soube informar os valores exatos dos aditivos.

Borba analisa que com a conclusão dos serviços, a população que passa pela via terá mais conforto e observará uma melhora nos problemas de alagamento. Ele diz que os paralelepípedos eram antigos e que parte da rede de drenagem estava comprometida.

A Raimondi Artefatos de Cimento, de Itajaí, é a empresa que executa a obra. Atualmente cerca de dez funcionários realizam os serviços.

Esperançosos

Para o presidente da Associação de Moradores da Rua Bulcão Viana e Adjacências (Ambavia), Vilmar Araldi, a população espera que a obra seja concluída no prazo e que de fato elimine os alagamentos, inclusive os da rua Daniel Barni, transversal à Bulcão Viana. “Reivindicamos essa obra há uns sete anos, e agora, mesmo com os impasses, achamos que está perto do fim”.

A Zeca Clínica Veterinária está situada na rua há três anos e já passou por vários transtornos. O veterinário José Antônio Gesser diz que a poeira, os alagamentos e o barro incomodam, dependendo do período do ano. “Já vimos carros atolados aqui na frente e acaba trazendo prejuízos, já que os clientes também reclamam”.

Ele conta que já fez a solicitação para que coloquem lombadas na rua, assim que a obra for concluída, pois os veículos transitam em alta velocidade. “Nossa esperança é que com o fim da obra a rua fique melhor, mas queremos que façam isso, pois se com a rua neste estado passem assim, imagina quando estiver pavimentada”.

A proprietária do Mercado Bulcão Viana, Paloma Batista, está otimista com a finalização da obra. Ela afirma que com os serviços em andamento, diminui um pouco o movimento do estabelecimento, no entanto, os resultados serão positivos a longo prazo.