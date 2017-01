Obra de drenagem da rua Bulcão Viana é retomada Durante os trabalhos, apenas moradores poderão acessar a via

A segunda etapa da drenagem da rua Bulcão Viana foi retomada nesta semana. A obra compreende o assentamento de tubos de 60, 80 e 100 centímetros de diâmetro em uma extensão de 920 metros. O primeiro trecho da drenagem foi finalizado.

Na segunda etapa, que deve demorar dois meses, resta a implantação de tubos em 450m da via. Para a diretora-geral de infraestrutura (DGI) Ana Cláudia dos Santos os trabalham vão seguir para que seja finalizada o quanto antes. “Queremos entregar o quanto antes. Estamos fazendo as análises necessárias, já que pegamos a obra andando. Estamos fazendo os ajustes para que tudo ocorra da melhor forma possível”.

Rua fechada

A rua será interditada para a retomada das obras de drenagem. Dessa forma, somente os moradores da rua poderão acessar a pista. Não há prazo para conclusão das obras.

Segundo a equipe técnica do Departamento Geral de Infraestrutura, a rua Bulcão Viana terá oito metros de largura de pista, com 1,5 metros de largura com passeios pavimentados em paver e piso podotátil.