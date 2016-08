Olaria goleia o Lageadense e fica muito perto de consquistar o Campeonato Amador de Guabiruba Fora de casa, time do bairro Guabiruba Sul venceu o primeiro jogo da final por 4 a 0

O Olaria confirmou todo o seu favoritismo e deu um grande passo na trajetória para ser campeão do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Guabiruba – Troféu Jornal Município Dia a Dia. No domingo, 28, no Lageado Baixo e diante de cerca de 300 pessoas, o Tricolor da Guabiruba Sul venceu o Lageadense por 4 a 0, com gols de Godo, Joelson, Willian e um contra, no jogo de ida da final.

No próximo domingo, 4, o Olaria poderá perder por até três gols que ainda assim levantará o troféu do campeonato amador pela sexta vez na história. O regulamento da competição não prevê o gol de fora de casa como desempate. Ou seja, qualquer placar por quatro gols de diferença levará a decisão para os pênaltis ( 8 a 4, 5 a 1 etc), não importando os gols marcados no campo do adversário.

Se o Lageadense tinha alguma estratégia de jogo, ela foi desmontada com apenas 1 minuto e 16 segundos de bola rolando. Foi quando o camisa 6 do time, Reginaldo, mandou contra a própria meta após cobrança de escanteio do Olaria.

A primeira etapa foi inteiramente dominada pelo Olaria, que teve, novamente, Godo fazendo boa apresentação. O atacante e artilheiro do campeonato não fez gol dessa vez, mas deu uma bela assistência e teve importante papel puxando a marcação pela esquerda de ataque.

Com Godo caindo em cima do zagueiro a todo momento, o lateral-direito do Lageadense, Cebola, viu-se obrigado a ficar mais na marcação, logo ele que é conhecido por apoiar bem. A estratégia do Olaria deu certo e o volume de jogo converteu-se em gols.

Aos 31 minutos, Paulo Cesar fez o segundo do time do bairro Guabiruba Sul. Já perto do apito final, aos 42, Godo fez boa jogada pela esquerda e mandou um lindo cruzamento para Joelson, com a 11, mandar com estilo para as redes.

O quarto e derradeiro gol veio ainda na primeira etapa, mas nos acréscimos. Willian, com a 7, aproveitou sobra no escanteio e estufou a rede do goleiro Brian Mannrich.

O Lageadense foi nervoso durante o primeiro tempo e não conseguiu encaixar o seu estilo de jogo. O time não venceu nenhuma partida nesta edição do campeonato não à toa, pareceu não estar adaptado ao campo pequeno. Embora em casa, a equipe não conseguiu nem chegar perto de fazer um gol.

O segundo tempo, assim como o clima, foi bem mais ameno. A larga vantagem fez o Olaria naturalmente colocar o pé no freio. Godo permaneceu em campo, mas mais apagado. O setor defensivo apareceu um pouco mais porque o Lageadense tentou esboçar uma reação.

Os mandantes tiveram bons chutes, porém, todos passaram ao lado da meta do Olaria. O time não foi competente para pôr os visitantes contra a parede. O meio de campo ficou desorganizado e os momentos mais agudos não passaram do “quase”.

Partida da volta

A volta ocorrerá no estádio Orlando Westarb, no Guabiruba Sul, às 11h, no domingo, 4. Mais cedo, às 8h45, também será realizada a disputa de terceiro e quatro lugar entre São Pedro e Caresias, no mesmo estádio, em jogo único.