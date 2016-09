Operação Fecha Quartel aborda cerca de 300 veículos e mais de 60 pedestres, em Brusque Só neste ano já foram registradas 14 mortes no trânsito e em cinco casos o motorista estava embriagado

Com o objetivo de trazer mais segurança à população brusquense, a Polícia Militar realizou a operação Fecha Quartel entre às 20h de sexta-feira, 9, até as 5h de sábado, 10. e

Neste período foram realizadas averiguações em quatro estabelecimentos e aproximadamente 60 pessoas foram abordadas. Com o apoio da Guarda de Trânsito de Brusque também foram realizadas operações de trânsito, concentradas principalmente na rodovia Antônio Heil, no Centro 2.

A operação de trânsito, que segundo o subcomandante do 18º Batalhão da Polícia Militar, major Otávio Manoel Ferreira Filho, também foi motivada pela Semana da Pátria, abordou aproximadamente 300 veículos e resultou na expedição de 108 autos de infrações de trânsito (AIT), sendo sete deles por embriaguez ao volante.

Foram recolhidos ainda sete Carteiras Nacional de Habilitação (CNH), 18 Certificados de Registros de Licenciamentos de Veículos (CRLV), 23 veículos foram removidos ao pátio, e foram elaborados quatro termos circunstanciados.

Apesar de a operação ter se estendido por cerca de nove horas, nenhum motorista foi preso em flagrante por dirigir embriagado, uma vez que nos casos constatados de embriaguez ao volante os testes não ultrapassaram os limites de 0.33 ml/l de ar expelido. Entre as infrações mais constatadas, segundo o major Otávio, destaca-se a falta de cinto de segurança.

Ainda sobre as abordagens, o oficial do 18º BPM ressaltou que neste ano já foram registradas 14 mortes no trânsito em Brusque e que em pelo menos cinco casos houve a comprovação de que os condutores estavam embriagados. Durante a operação um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.