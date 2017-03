Operário sofre queda em obra do viaduto da rodovia Antônio Heil Acidente aconteceu por volta das 8h45 desta sexta-feira, 3

Um trabalhador da obra de duplicação da rodovia Antônio Heil, em Brusque, de 48 anos, ficou ferido ao cair de 2 metros de altura, no viaduto em frente à empresa Irmãos Fischer. O acidente aconteceu por volta das 8h45 desta sexta-feira, 3.

Ao chegar no local, o Corpo de Bombeiros encontrou a vítima consciente e orientada, com dor no dorso e no joelho esquerdo, mas sem lesões visíveis. Ele foi encaminhado ao Hospital Azambuja para cuidados médicos.