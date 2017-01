Orcas e arraias são avistadas no litoral catarinense Espécie da família dos golfinhos busca alimentação, enquanto arraias são atraídas pelas águas quentes

Velejadores que passaram próximo à Barra da Lagoa, em Florianópolis, foram surpreendidos por um grupo de orcas neste sábado, 21. Fotos e vídeos mostram que havia até oito animais na região. De acordo com especialistas consultados pelo Município Dia a Dia, neste período do ano é comum a presença da espécie no litoral catarinense, provavelmente em busca de alimentação. Há registros dos últimos anos em pontos da capital, em Bombinhas e em Imbituba.

Conhecidos popularmente como “baleias orcas” ou “baleias assassinas”, eles são, na verdade, da família dos golfinhos. O projeto Baleia Franca informa que o avistamento de orcas não é raro no estado, embora seja esporádico, sem um padrão, pois a espécie não tem característica migratória e prefere regiões de águas mais frias [veja abaixo].

Visita rara

Já em Balneário Camboriú são outros animais que chamam a atenção: as arraias. Especialistas afirmam que a espécie mais avistada em Santa Catarina dificilmente ataca banhistas, pois além de dóceis, elas não têm ferrão.

No entanto, é recomendado evitar qualquer tipo de contato, já que não se sabe exatamente quais são as espécies que estão circulando no litoral. O motivo da vinda dos animais, pouco comuns no estado, é a temperatura elevada da água.

Levantamento divulgado pela Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina (Fatma) há cerca de um mês mostra que a temperatura varia muito em Santa Catarina. Em Barra Velha, chega aos 30°C. Em Florianópolis, varia de 25°C a 29,9°C, enquanto em Balneário fica entre 24,5°C e 26°C. As mais geladas ficam na região de Laguna, no Sul do estado. Por lá, as águas ficam em torno dos 20°C.

Orcas

Ocorrência: Ocorre em todo o mundo, da linha do Equador às calotas polares.

Peso e comprimento: Fêmeas pesam até sete toneladas. Os machos chegam aos 10 mil quilos quando adultos. Medem entre 8,5 metros e 10 metros.

Características: Costuma viver em cardumes de 3 a 25 animais. Alimenta-se de aves e outros peixes, inclusive baleias.

Reprodução: Gestação de 12 a 16 meses. Filhotes costumam nascer entre outubro e março.