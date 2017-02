Os e-books que Obama deu de presente para a filha

Ok, já estamos atolados na Era Trump, com todos os memes e notícias diárias que ela cria, inspira e angustia. Mas, mesmo que a notícia que deu origem a esta segunda parte de nossa coluninha de indicações fundamentais para teens seja da “era anterior”, ela não perdeu nada de sua atualidade – talvez até tenha ficado mais relevante, para não perder o contato com um pouco de cultura…

Vamos aos fatos: Barack Obama deu um presente para sua filha mais velha, Malia, de 18 anos, um e-reader já recheado de livros que ele escolheu a dedo para que ela tivesse sempre à mão. Um símbolo perfeito para mostrar prioridades. Não foi uma joia, um carro, uma grande festa. Foi um Kindle lotado de livros. Aqui temos alguns deles, servindo como indicação… vinda diretamente do ex-presidente dos USA.

1 – Cem Anos de Solidão – A obra-prima do colombiano Gabriel Garcia Marquez é obrigatória na vida de todo apaixonado por livros. A forma com que o autor encadeia as histórias acontecidas em Macondo são o melhor exemplo do realismo mágico popularizado por ele. Uma literatura apaixonante, que nos aguça a curiosidade em relação a outros títulos de Garcia Marquez e outros escritores latino-americanos.

2 – O Carnê Dourado – The Golden Notebook, lançado em 1962, é considerado um clássico do feminismo. embora a britânica Doris Lessing concordasse com este rótulo. Infelizmente está fora de catálogo no Brasil há muitos anos, sua última edição brasileira foi lançada em 1985. Vale uma vasculhada nas estantes, bibliotecas e sebos.

3 – Os Nus e os Mortos – o livro de Norman Mailer (The Naked and the Dead )também não é fácil de ser encontrado em edição brasileira, mas, a não ser que você leia fluentemente em inglês ou tenha muita sorte, a indicação pode ser usada como ponto de partida para a obra do autor. E, truque que todo estudante conhece, sempre se pode recorrer ao filme baseado no livro. No caso, o drama de guerra A Morte Tem Seu Preço, de 1958.

4 – The Woman Warrior – o quarto livro revelado da lista de presentes dados pelo ex-presidente para a filha também trata do emponderamento feminino. A obra de Maxine Hong Kingston fala de como uma garota sino-americana cresce nos Estados Unidos, enfrentando questões culturais e femininas em um mundo prioritariamente branco. Esta indicação é a mais difícil de ser emprestada, já que, pelo que o Google sabe, não existe edição brasileira do livro, embora tenha sido lançado em 1976. Mais uma vez, leva vantagem quem lê em inglês.

Agora que já nos sentimos um pouco como Malia Obama, podemos tirar uma boa lição dessa pequena lista: abraçar a diversidade, ouvir vozes diferentes das nossas… é ampliar o nosso próprio mundo. Vamos?

Claudia Bia