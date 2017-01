Paegle aguarda aval do estado para decretar estado de emergência em Brusque Cidade foi atingida por forte chuva nesta quinta-feira

O prefeito Jonas Paegle irá decretar estado de emergência em Brusque quando o governo do estado e a União derem o aval, informa a Secretaria de Comunicação Social nesta sexta-feira, 6.

“O Decreto de Emergência será feito pelo prefeito. Aguarda-se o reconhecimento da Defesa Civil do estado e consequentemente da União”, informa a prefeitura.

Técnicos da Defesa Civil de Santa Catarina também estão em Brusque nesta sexta-feira, 6, para avaliar os estragos causados pela chuva. Segundo dados meteorológicos, choveu mais de 90 milímetros no município em duas horas. Esse volume é mais do que a metade do previsto o mês inteiro.

O governador Raimundo Colombo também entrou em contato com o prefeito para colocar à disposição a estrutura estadual neste momento.

Devido a chuva que atingiu a cidade no final da tarde desta quinta-feira, a Defesa Civil de Brusque registrou 75 ocorrências, entre deslizamentos, alagamentos, quedas de muros e barreiras, além do desabamento de residências. Ao todo nove famílias tiveram de deixar suas residências, seis da rua Nova Trento e três do bairro Nova Brasília.