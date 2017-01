Adolescente retorna para casa após um dia desaparecida Menina falou que iria até a casa de uma amiga, mas não retornou

Os pais de Evellyn Neiva da Silva, 15 anos, informaram ao jornal Município Dia a Dia, no fim deste domingo, 29, que a adolescente retornou para casa e passa bem. Eles haviam registrado um boletim de ocorrência para informar o desaparecimento da filha.

Segundo a mãe Tatiane Neiva, 30, a menina saiu de casa no sábado, 28, logo após o almoço, na rua Beija-Flor, no bairro Rio Branco.

Evellyn disse que iria na casa de uma amiga, que fica na rua atrás da residência. Porém, até a tarde desde domingo, 29, a menina não havia retornado. Os pais foram então até a casa da amiga para encontrar Evellyn, mas foram informados que ela não havia passado por lá.

A mãe entrou no Facebook e conversou com alguns amigos da filha, que informaram que viram a menina no Centro com outros dois meninos, bebendo e fumando.

*** Atualizado às 19h04