Pane elétrica gera incêndio em caminhão de reciclagem, em Brusque Fogo começou pelo painel do veículo e se espalhou para próximo do motor

Um caminhão Ford 14000 ficou com a parte da frente completamente destruída por um incêndio, na tarde deste domingo, 22, na rodovia Ivo Silveira.

O veículo, que pertence a uma empresa terceirizada, que faz serviço de reciclagem, descarregava os resíduos quando ocorreu uma pane elétrica no painel.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para auxiliar no combate às chamas e no local, encontrou o incêndio já controlado com extintores. Os socorristas então fizeram o resfriamento do motor, pois o fogo estava passando para o local.

O motorista do veículo, de 25 anos, não sofreu nenhum ferimento. O veículo foi deixado em segurança pelos bombeiros.