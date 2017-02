Papa Francisco grava vídeo para crianças atendidas por padre brusquense Vilson Groh, que atua em Florianópolis, se encontrou com o papa no Vaticano na última quinta-feira, 16

O padre brusquense Vilson Groh, 62 anos, conhecido por seu trabalho na periferia em Florianópolis, se encontrou com o papa Francisco na manhã da última quinta-feira, 16, no Vaticano, em Roma. Durante a reunião que durou cerca de 20 minutos, além de apresentar os projetos sociais realizados pelo instituto que leva o seu nome – o IVG -, o padre leu cartas de crianças que são atendidas pelo programa.

Como forma de retribuir o carinho das crianças, o papa Francisco prontamente gravou um vídeo com uma mensagem de otimismo aos pequenos. As imagens foram feitas pelo celular do padre.”Parabenizo vocês por tudo que fazem, por esse trabalho que vocês têm, de ir adiante, se superar. De olhar a vida com olhos lindos, porque a vida é muito linda, mas tem que saber olhá-la lindamente. Rezo por vocês e peço que rezem por mim. E dou a vocês minha benção”, disse o papa.

Groh afirma que a motivação principal para a gravação do vídeo se deu após uma menina, que foi violentada, pedir que o papa escrevesse uma carta. Diante disso, o padre teve a ideia de fazer a gravação. Segundo o sacerdote, que concedeu entrevista ao canal italiano TV2000, os pequenos pediram para que o papa orasse por eles e contaram que havia muito sofrimento na periferia. “o senhor ( papa) é uma esperança para nós, que vivemos na periferia”.

O padre brusquense completou 35 anos de sacerdócio em dezembro de 2016 e segue a mesma linha religiosa defendida pelo papa. Atualmente ele é morador do Monte Serrat, na comunidade de Florianópolis.