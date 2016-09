Paralimpíada 2016: Matheus Rheine disputará o ouro nos 100m Nadador teve o melhor tempo de sua bateria, e o terceiro melhor no geral

O nadador brusquense Matheus Rheine disputará a final dos 100m, estilo livre masculino, categoria S11, na quinta-feira, 15, às 19h06, na Paralimpíada 2016. Ele conquistou o direito de ir para a grande final após se classificar nas eliminatórias disputadas pela manhã.

Rheine fez bonito e terminou a classificatória em primeiro, com um tempo de 1min17s. Foi a melhor marca da bateria que ele disputou. No geral (somando todas as classificatórias), este foi o terceiro melhor tempo.

A torcida do brusquense acompanhou em peso o desempenho do paratleta.