Pároco da igreja de São Judas Tadeu voltará para Itália Padre Pietro Anderloni deixará Brusque após mais de 2 anos dedicados ao município

Pietro Anderloni (com o microfone) trabalhou na paróquia São Judas Tadeu por mais de dois anos -

pós 2 anos e 4 meses em Brusque, o padre italiano Pietro Anderloni, 52 anos, pároco da paróquia São Judas Tadeu, no Águas Claras, deixará o município. Ele veio de Verona e por determinação do Pontifício Instituto das Missões Exteriores (Pime) voltará para a Itália, onde fará cursos de atualização sacerdotal. A missa de despedida de Anderloni será neste domingo, 19, às 19h. Após a celebração haverá confraternização.

Primeiramente, o padre residirá em Roma, e depois retornará para Verona, onde ficará mais próximo de sua família. Ele conta que trabalhar em Brusque foi uma experiência nova, já que foi a primeira vez que atuou como pároco de uma paróquia considerada grande. Anderloni destaca que a comunidade é muito disposta e que sempre teve colaboração dos fiéis nos movimentos de pastorais. “Fiquei admirado com a colaboração dos leigos, que são firmes na religiosidade, mas o bairro é grande e há muito para se evangelizar ainda”.

Entre os acontecimentos mais marcantes de sua estadia em Brusque, o padre ressalta as visitas à Unidade Prisional Avançada (UPA) e o contato com o Grupo de Proteção da Infância e Adolescência (Grupia). Para ele, há muita semelhança cultural e étnica entre o Brasil e a Itália. “São países muito parecidos, mas em Brusque o pessoal trabalha muito, são preocupados com o trabalho”, diz o padre, que agradeceu a população pela carinho nestes anos.

“Só me resta agradecer a todos que me acolheram bem e deixar uma mensagem de esperança. Há muitas riquezas por aqui, pessoas que podem ajudar e colaborar com a caminhada”.

O padre Carlos Chiquim, nascido em Curitiba (PR), e que presta serviços em Camboriú, será o novo pároco da igreja de São Judas Tadeu.