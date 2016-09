Parque Leopoldo Moritz estará fechado neste sábado, 10 Intenso fluxo de veículos pesados nas dependências do local motivaram o fechamento do espaço

Em decorrência das obras de terraplanagem no local onde será instalado um novo reservatório (R5) do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque, o Parque Leopoldo Moritz, Caixa D’água, ficará fechado durante sexta-feira, 9 de setembro e, também, no sábado, 10.

De acordo com a diretora-presidente da autarquia, Fabiana Dalcastagné, a medida se faz necessária por conta do intenso tráfego de veículos pesados indo e voltando do parque, levando o barro retirado do espaço onde será erguido o R5, com capacidade de reservar 6,5 milhões de litros de água. “Estamos prezando pela segurança dos cidadãos que sempre visitam o parque”, afirma.

Fabiana também informa que o espaço, geralmente muito apreciado nos finais de semana, será reaberto ao público no próximo domingo, 11.

Fase final

Segundo o setor de engenharia do Samae Brusque, a fase de terraplanagem estará concluída até a próxima semana. Após isso, terá início a parte civil da obra, com a armação e concretagem da base do reservatório. A autarquia tem a intenção de inaugurar o R5 até o final de 2016.

Mais informações no telefone 115 ou, então, no 47 32550500.