Participe do sorteio de ingressos para assistir o jogo do Bruscão contra o Remo O resultado será divulgado nesta quinta-feira, 16, a partir das 14h

Se o Brusque vencer a partida contra o Remo, o time enfrentará o Corinthians na segunda fase. Só a vitória interessa. Se empatar, quem segue na competição é o Remo.

O jornal Município Dia a Dia sorteia 4 (quatro) ingressos (um para cada ganhador) para a partida desta quinta-feira, 16, contra o Remo. O duelo será no estádio Augusto Bauer, a partir das 19h15.

O resultado do sorteio será divulgado nesta quinta-feira, 11, a partir das 14h. Os ingressos devem ser retirados na recepção do jornal até as 17h30, deste mesmo dia.

Para participar basta informar seus dados no formulário abaixo para concorrer. Apoie os guerreiros em campo fazendo a festa nas arquibancadas.

Mas, atenção: será válida apenas uma participação por pessoa. Caso contrário, o participante será desclassificado.