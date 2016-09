Patinar: muito mais que um esporte

Conheci a patinação artística aos 9 anos, através do Colégio Cultura. Desde a primeira vez em que coloquei os patins, eu me apaixonei por esse esporte e quis seguir em frente. A partir daí, a patinação passou a fazer parte da minha vida. Comecei a participar de campeonatos e a treinar todos os dias.

Para mim, a patinação não é apenas um esporte qualquer. É uma mistura de beleza, equilíbrio, concentração, uma maneira de se expressar. É um esporte completo, encantador, uma mistura de sensações, e esse é só um dos vários motivos que me faz amar o que pratico.

É claro que chegar até aqui não foi nada fácil. Quedas, machucados, dores, cansaço, tudo isso teve que ser superado. Certamente, a palavra “desistir” não faz parte do vocabulário de nenhuma patinadora. A cada tombo, aumentava cada vez mais minha garra de querer continuar, até que os acertos fossem mais constantes do que os erros. A satisfação de realizar um movimento perfeito, de aprender passos novos, de se superar a cada dia é imensa e inexplicável.

Como prêmio por toda a dedicação e pelo amor que demonstrei por esse esporte, tive a honra e o privilégio de ser escolhida pela técnica Jussara Branquinho para participar da categoria Grupo de Show. Eu, juntamente com outras 11 atletas, conseguimos a tão desejada vaga para o Mundial de Patinação Artística nessa categoria, que acontecerá em Novara, na Itália. Poder representar nosso país num campeonato dessa amplitude é um sonho realizado. Infelizmente, a patinação ainda não é um esporte reconhecido, por esse motivo estamos buscando patrocínios para nos ajudar a cumprir esse objetivo.

Duda Agostinho – patinadora da Equipe Cultura Sobre Rodas e da Equipe Áurea