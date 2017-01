Pavimentação da rua principal da Planície Alta está 60% concluída Administração municipal atendeu antigas reivindicações dos moradores

A prefeitura de Guabiruba começou 2017 atendendo duas reivindicações dos moradores do bairro Planície Alta e que já estão sendo executadas: a pavimentação da rua geral e a instalação da energia trifásica.

Iniciadas no ano passado pela administração municipal de Guabiruba, as melhorias permitirão aos habitantes mais qualidade de vida e novas oportunidades de investimentos, uma vez que a energia trifásica é a forma mais eficiente de distribuir energia para longas distâncias e permite que grandes equipamentos industriais operem com mais eficiência.

A integrante da Associação de Moradores da Planície Alta, Cecília Baumgartner, diz que a instalação da energia trifásica foi uma das primeiras solicitações da entidade. A pavimentação e drenagem da rua foi outra.

“Está ficando maravilhoso. Posso abrir minha casa, deixar aberta. Antes eu tinha que trancar tudo por causa da poeira, mas agora está uma beleza”, afirma ela.

Mais de 60 % da rua Planície Alta está pavimentada, faltando lajotar cerca de 700 m para concluir o trecho de 1.760 m. O secretário de Obras, Jair Antônio Brambila, explica que a obra está sendo executada pela empresa licitada Múltiplos e que parte dos serviços de drenagem são feitos pelo município.

“Nós temos que fazer a troca de uma galeria que está provocando alagamento na parte final dessa obra para depois ocorrer a pavimentação nesse trecho final. Esse serviço será feito nos próximos dias”, destaca o secretário.

O morador da rua, Celestino Dirschnabel, diz que o bairro vem crescendo e com o desenvolvimento aumentam as indústrias e o tráfego de veículos.

“O imóvel também valoriza com a pavimentação e essas melhorias vão incentivar as pessoas a continuarem morando no bairro”, ressalta ele, frisando o potencial turístico do local com a Cervejaria Kiezen Ruw, parapente e turismo rural.

A inauguração da via está prevista para ocorrer durante a programação de aniversário de Guabiruba.