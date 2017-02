Peças de cobre são arrancadas de túmulos do cemitério de Santa Terezinha Cerca de 15 túmulos foram danificados; familiares descobriram ação no domingo, 12

Peças de cobre de cerca de 15 túmulos foram arrancados do cemitério da Igreja Católica no bairro Santa Terezinha. A manicure Luana de Souza Corrêa, do Nova Brasília, conta que na tarde do último domingo, 12, foi ao cemitério e encontrou os túmulos de familiares e de outros mortos danificados.

Ela acredita que quem praticou a ação fez isso para vender o cobre. “Nem os mortos respeitam mais”, diz, indignada.