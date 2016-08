Pets – A Vida Secreta dos Bichos é a novidade dos cinemas de Brusque

Max é um cachorro que mora em um apartamento de Manhattan. Quando sua querida dona traz para casa um novo cão chamado Duke, Max não gosta nada, já que seus privilégios parecem ter acabado. Mas logo eles vão ter que pôr as divergências de lado quando um incidente coloca os dois na mira da carrocinha. Enquanto tentam fugir, os animais da vizinhança se reúnem para o resgate e uma gangue de bichos que moram nos esgotos se mete no caminho da dupla.

Este é o quarto filme de animação de Albert Brooks. Os outros três são Procurando Nemo (2003), Os Simpsons (2007) e Procurando Dory (2016).

Diversos Minions e outras referências de Meu Malvado Favorito (2010) podem ser observadas ao longo do filme.

O orçamento da animação foi de US$ 75 milhões.

Em Brusque o filme é exibido no Cine Gracher do shopping com sessões em 3D e dubladas às 16h e 19h, e sessões legendadas às 21h15. O filme também é exibido no Cine Gracher Havan, com sessões em 3D e dubladas às 15h45, 18h45 e 21h15.

Confira a programação completa dos cinemas em Brusque:

Cine Gracher 1

BEN-HUR – 3D

Dublado / 15h40 e 18h40

Legendado / 21h15

Cine Gracher 2

PETS: A VIDA SECRETA DOS BICHOS – 3D

Dublado / 16h e 19h

PETS: A VIDA SECRETA DOS BICHOS

Legendado / 21h15

Cine Gracher 3

ESQUADRÃO SUICIDA – 3D

Dublado / 15h40 e 21h15

Legendado / 18h40

Cine Gracher Havan 1

PETS: A VIDA SECRETA DOS BICHOS – 3D

Dublado / 15h45, 18h45 e 21h15

Cine Gracher Havan 2

ÁGUAS RASAS

Dublado / 16h e 21h15

Legendado / 19h

Cine Gracher Havan 3

QUANDO AS LUZES SE APAGAM

Dublado / 15h, 17h e 19h

Legendado / 21h20