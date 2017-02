Morador de Brusque morre em queda de avião em Garuva, no Norte catarinense Aeronave pilotada por José Arthur Guimarães caiu por volta das 8h, em local de difícil acesso

Na manhã desta quinta-feira, 23, José Arthur Guimarães, 54 anos, morreu em queda de avião de pequeno porte em Garuva, no Norte de Santa Catarina. O piloto, que era o único ocupante da aeronave, nasceu em Porto Alegre (RS) e morava no bairro Jardim Maluche, em Brusque.

Guimarães era piloto de avião agrícola e foi contratado para fazer a pulverização de bananais. A aeronave caiu por volta das 8h, em local de difícil acesso, em região montanhosa conhecida como Monte Crista.

Segundo uma familiar, ele foi resgatado com vida, mas morreu a caminho do hospital após sofrer uma parada cardiorrespiratória devido à gravidade dos ferimentos.

Ainda não se sabe a causa do acidente. Os familiares estão se dirigindo ao município para iniciar os procedimentos de liberação do corpo.

As equipes dos helicópteros Águia, da Polícia Militar, e do Arcanjo, do Corpo de Bombeiros de Blumenau, auxiliaram no resgate.

**Atualizado às 12h33