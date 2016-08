Placas de carros são clonadas e proprietários recebem multas em estados diferentes Homens afirmam que nunca estiveram nos lugares, inclusive um possui o cartão ponto da empresa para comprovar o crime

Dois homens receberam multas de trânsito de estados em que nunca estiveram. No primeiro registro, um homem relatou em um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil que as notificações são do Rio Grande do Sul.

Porém, ele afirma que nunca esteve no local, e por isso acredita que a placa do carro tenha sido clonada.

Em outro BO, o homem conta que as multas são provenientes do Paraná, mas também não esteve lá. Inclusive, ele conta que no horário da infração estava trabalhando e pode comprovar com o cartão ponto da empresa.