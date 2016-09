PM apreende produtos de origem duvidosa em suposta “boca” Televisor, celular, bicicleta, furadeira, playstation e botijões de gás foram encaminhados para a delegacia

Após receberem uma denúncia de que dois homens estavam transportando um televisor em uma motocicleta CG, por volta de 1h desta segunda-feira, 19, policiais do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) abordaram um adolescente de 17 anos de idade e o outro fugiu, no momento em que deixavam o televisor em uma residência localizada na rua Dom Jaime, bairro Santa Terezinha, e que funciona como suposta “boca” de drogas.

O proprietário do imóvel que alegou que estava dormindo, disse que o adolescente estava passando alguns dias em sua casa, pois o mesmo havia brigado em casa. No imóvel os policiais localizaram o televisor LG 50 polegadas, um telefone celular Moto G, uma bicicleta Status de cor preta, um playstation, uma furadeira e dois botijões de gás.

O proprietário da residência disse que não conhece a procedência do material e que nada disso estava em sua casa no momento em que foi dormir. Já o adolescente, que já é conhecido nos meios policiais, alegou que comprou a TV por R$ 200 de um rapaz do bairro Limoeiro. O material foi apreendido e encontra-se recolhido na delegacia de Polícia.

Após ser ouvido, o proprietário do imóvel foi liberado e deve responder pelo crime de receptação. O adolescente também foi liberado para uma pessoa responsável e deve responder por ato infracional.