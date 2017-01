PM de Brusque conduz homem à delegacia por posse de maconha Ocorrência aconteceu nesta segunda-feira, no fim da tarde

Um homem de 25 anos foi detido e encaminhado à delegacia pela Polícia Militar nesta segunda-feira, 2, por volta de 18h30.

Ele foi abordado na rua Jacob Schimidt, no Cedrinho, porque estava em uma moto com placa adulterada. Os PMs perseguiram e detiveram o condutor, que estava com maconha.

Segundo os policiais, a placa da moto, uma Yamaha, era, no sistema, de uma Honda CG, ou seja, estava adulterada.

O jovem de 25 anos alegou que estava apenas testando a moto porque pretendia comprá-la. Ele também admitiu ser usuário de drogas há sete anos.