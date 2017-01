PM de Brusque participa de operação contra o tráfico, em Ilhota Apoio ocorreu na tarde de terça-feira, após denúncia do crime

Os policiais militares do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) de Brusque participaram de uma operação conjunta com as guarnições de Gaspar e Ilhota, contra o tráfico de drogas, na tarde de terça-feira, 10, em Ilhota.

Segundo os policiais, o reforço foi solicitado após a PM daquele município receber uma denúncia anônima de um suposto ponto de tráfico de drogas.

Após um prévio levantamento das informações, os policiais foram até a residência e abordaram alguns usuários e dois suspeitos de venderem as drogas.

Na casa, a PM apreendeu 52 gramas de crack, R$ 387 em espécie, uma balança de precisão, munições calibre 32 e 22 de revólver, celular e objetos para fracionar a droga.

Os materiais foram encaminhados, junto com os suspeitos, para a Delegacia de Polícia Civil de Gaspar.