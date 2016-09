Polícia persegue e apreende adolescente com motocicleta furtada, no Limoeiro Jovem tentou escapar da abordagem, mas foi detido por policiais militares

Após receber uma denúncia de que um homem estava com uma motocicleta furtada, no bairro Limoeiro, policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) se dirigiram para o local, por volta das 20h desta terça-feira, 13.

Assim que chegaram na rua de terra que liga a rodovia Antônio Heil à rua da Mineral, a motocicleta Biz KS de cor preta e placa de Brusque foi vista e, quando percebeu a movimentação, o piloto iniciou a fuga, tentando escapar da abordagem.

Com apoio dos policiais do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) foi iniciado o acompanhamento, em alta velocidade, e o motociclista só foi alcançado na rua Nilson José Martins, próximo do Mineral Água Park.

Foi então que os policiais constataram que a placa original MHK 9824 tinha sido alterada e indicava ser MHI 9924, que na verdade pertence a um Ford Ka do Rio Grande do Sul. A Biz tinha registro de furto ou roubo em Gaspar.

O condutor que tentou fugir foi identificado como um menor de idade, com 16 anos. Ele alegou aos policiais que comprou a motocicleta de um rapaz de Navegantes e pagou R$ 500. Ele afirmou ainda que no momento da compra percebeu a adulteração da placa, mas que “mesmo assim adquiriu a moto”.

O adolescente foi encaminhado para a delegacia e a mãe dele, que compareceu no local, confirmou que sabia das atitudes do filho, mas que nada podia fazer. “O que você quer que eu faça? Amarre ele no pé da mesa?!”, questionou.

Ela confirmou que essa não é a primeira passagem do adolescente pela polícia. Ela afirmou que o filho participou do furto de motocicletas no pátio do guincho BAuto, na rodovia Ivo Silveira, no dia 12 de maio deste ano, mas atribui essas atitudes às más companhias.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada para o pátio para posteriormente ser entregue a seu proprietário. Já o adolescente saiu da delegacia pela porta da frente, antes mesmo da saída dos policiais que fizeram a apreensão dele.