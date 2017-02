Polícia Civil aponta causa da morte de professor encontrado no rio Itajaí-Mirim Corpo de Ezequiel da Silva foi encontrado no rio três dias após seu desaparecimento

A Polícia Civil de Brusque afirma que a morte do professor Ezequiel da Silva, 40 anos, foi causada por um acidente. O inquérito ainda não foi concluído, porém, as investigações levam a crer que não houve causas externas, como homicídio. Inclusive, o corpo não apresentava nenhuma marca de violência.

Silva havia desaparecido no dia 20 de dezembro, após participar de uma formatura na Sociedade Esportiva Santos Dumont, no bairro Santa Terezinha. O corpo foi encontrado boiando no rio Itajaí-Mirim, próximo à rua PM-05, no bairro Limoeiro, na tarde do dia 23 de dezembro.

O delegado Leandro Sales acredita que o acidente pode estar relacionado com o consumo de álcool. Portanto, a hipótese mais provável é de que ele tenha se desequilibrado ao passar por uma ponte ou próximo ao rio e caído sozinho.

Após a repercussão na imprensa, um caminhoneiro procurou a polícia para relatar que no dia do desaparecimento, estava indo viajar para o Paraná, quando passou pelo professor.

Segundo contou o motorista, ele andava cambaleando e quase caindo na pista. O motorista inclusive buzinou para chamar a atenção de Silva e diminuiu a velocidade para não correr o risco de atropelá-lo. “Mas no corpo também não havia nenhuma marca de atropelamento”, afirma o delegado.

Algumas pessoas que estavam na mesma festa contaram à polícia que o viram indo embora sozinho e um pouco alterado por conta da bebida.

O corpo do professor foi encontrado já em avançado estado de decomposição e foi identificado pelo irmão Josiel da Silva, que reconheceu as roupas e um brinco na orelha esquerda. Ezequiel ficou preso a uma balsa de extração de areia, que estava atracada na margem do rio.