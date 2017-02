Polícia Civil apreende armas que seriam usadas em ataques em Florianópolis Operação aconteceu na sexta-feira, 24, na comunidade Vila União, na capital

A Polícia Civil de Florianópolis, por meio da Delegacia de Combate às Drogas (Decod), cumpriu cinco mandados de busca e apreensão na comunidade Vila União, na capital, na sexta-feira, 24. Como resultado, apreendeu-se cerca de três quilos de cocaína e diversas pedras de crack.

Seis pessoas também foram autuadas por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Além disso, duas pistolas calibre 9 mm, uma pistola 40 com brasão da Polícia Civil, uma pistola 380 e 105 munições de fuzil 556 foram apreendidas.

De acordo com o levantando feito pela força tarefa, as armas seriam utilizadas em ataques à bases das polícias civil e militar a partir de sexta-feira, 24. A CãoFiança também auxiliou nas diligências com cães farejadores.