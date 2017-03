Polícia Civil ouvirá testemunhas da tragédia em Nova Trento ainda nesta semana Após discussão, pai e filho brigaram, sendo que Jeferson Cipriani, 28 anos, veio a óbito

A Delegacia de Nova Trento está trabalhando na investigação da morte de Jeferson Cipriani, 28 anos. Ele morreu após trocar facadas com seu pai, Altamiro Cipriani, 50, por volta das 13 horas da segunda-feira, 27. Conforme o agente de polícia, Giovani Tridapapalli, neste momento aguarda-se os laudos do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto Geral de Perícias (IGP). Durante essa semana ainda devem ser ouvidas as testemunhas do fato.

Após denunciar o filho por ameaça no domingo, 26, Altamiro recebeu facadas de Jeferson na segunda-feira e revidou. Outro irmão, Samuel Cipriani, 18, interveio na briga e socorreu os dois para o hospital quando bateu o veículo, após novas agressões dentro do carro. Eles foram socorridos, mas Jeferson acabou morrendo e Cipriano foi levado ao Hospital Regional de São José. Samuel teve ferimentos leves.

Segundo informações da Delegacia de São João Batista, um sério histórico com consumo de drogas seria o principal motivo da briga entre pai e filho. O jovem havia sido internado pelo menos quatro vezes por problemas relacionados a váriso tipos de entorpecentes.