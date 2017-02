Polícia de São João Batista prende jovem suspeito de roubo de veículo Eduardo Bento, 18 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira, no bairro Timbezinho

Eduardo Bento, 18 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira, 17, pela Polícia Civil, em São João Batista.

A operação, que deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva, aconteceu no bairro Timbezinho. Eduardo é investigado por ser suspeito do roubo de um veículo no dia 1º de fevereiro.

Na ocasião, segundo a polícia, a vítima foi abordada por Bento e seus comparsas, todos armados.