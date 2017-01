Policia Militar de Itapema prende dois homens com dinheiro falso Durante a revista também foram encontradas notas autênticas

Na quarta-feira, 4, por volta das 15h30, foram abordados dois rapazes, José Nilson Zeitz e Luiz Fernando Deichmann, na Rua 307, esquina com calçadão da praia de Itapema, após denúncia de comerciantes locais.

No momento da abordagem, Luiz jogou duas cédulas de real no chão e José as chutou para baixo de uma lona de um comerciante local. O ato foi visto pelos policiais.

Durante a revista pessoal foi encontrado na carteira de José uma cédula de R$ 100 falsa, juntamente com cédulas de diferentes valores autênticas.

As cédulas jogadas ao chão no momento da abordagem, verificou-se posteriormente, eram notas de R$ 100 falsas. Diante dos fatos, os dois foram conduzidos à Itajaí para procedimentos processuais junto a Polícia Federal.

Foram apreendidos R$ 253,15 em cédulas autênticas e R$ 200 em cédulas falsas, além do celular de Luiz para investigação da Polícia Federal. O Delegado realizou o flagrante de ambos que serão encaminhados ao presídio.