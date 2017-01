Polícia procura por mulheres acusadas de cometerem crime em Brusque Uma delas teria furtado um celular iPhone 5S em uma loja no Centro

Duas mulheres são procuradas pela Polícia Civil, acusadas de cometerem crimes em Brusque. Uma delas – na foto falando ao celular – teria praticado um golpe em uma loja. Ela foi até o estabelecimento e fingiu falar com a proprietária por telefone, a qual supostamente teria autorizado a ela pegar com a funcionária uma quantia de R$ 392 em espécie, uma bolsa no valor de R$ 139 e três pulseiras de R$ 36.

Assim que ela saiu da loja, a funcionária entrou em contato com a proprietária, que informou ser um golpe.

Já a outra mulher – na foto, de calça jeans e blusa cinza -, teria furtado um celular iPhone 5S, no dia 11 de janeiro, em uma loja da avenida Cônsul Carlos Renaux, no Centro.

Caso alguém tenha informações sobre a identificação das acusadas, deve entrar em contato com a polícia, de forma anônima e sigilosa, pelo número 197.