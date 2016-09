Policiais de Brusque prestam continência em homenagem a PM morto em serviço Ação ocorreu às 17h30 desta sexta-feira em todo o estado

Durante um minuto, todos os policiais militares de Santa Catarina prestaram continência em homenagem ao PM Vinícius Alexandre Gonçalves, morto durante a madrugada de quinta para sexta-feira, 16, em Florianópolis. A homenagem também foi prestada em Brusque pelos policiais e Corpo de Bombeiros.

A solicitação partiu do comandante da PM, Paulo Henrique Hemm, que pediu a todas as viaturas que parassem às 17h30, ligassem a sirene e o dispositivo de emergência e retirassem a cobertura (boné).

O soldado

Gonçalves nasceu em Florianópolis no dia 28 de junho de 1985. Era casado e foi incorporado nas fileiras da Polícia Militar de Santa Catarina no dia 15 de agosto de 2011. Exerceu suas atividades profissionais no 4º Batalhão de Polícia Militar, onde compunha o efetivo do Pelotão de Patrulhamento Tático.