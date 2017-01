Policiais encontram bicicleta abandonada no Rio Branco Veículo estava escondido e foi removido para a Delegacia de Polícia Civil

Uma guarnição da Polícia Militar recuperou uma bicicleta, por volta das 14h45 desta segunda-feira, 16, na rua Ernesto Bianchini, no bairro Rio Branco.

Eles foram chamados para atender a ocorrência no local e constataram que o veículo da marca Runner Fischer, azul, em bom estado de conservação, estava abandonado no local.

Segundo os policiais, a bicicleta estava escondida, o que possivelmente pode ter sido furtada. Até o momento o proprietário não foi localizado.

O veículo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde está à disposição do dono, que deverá ir ao local, na rua do Convento, no Centro, acompanhado de documentos pessoais e nota fiscal da bicicleta.