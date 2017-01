Policiais militares são promovidos a sargento, em Brusque Primeira formatura do ano e premiação dos profissionais de destaque ocorreu na manhã desta terça-feira

Como tradição histórica na Polícia Militar, a manhã desta terça-feira, 31, foi de promoções. Quatro policiais do 18º Batalhão da PM de Brusque foram promovidos a 3º sargento, por tempo de serviço.

Durante a cerimônia, na sede da instituição, ainda houve a entrega de elogios aos policiais militares que tiveram atuação de destaque no desempenho do ofício.

Em 2016, a Polícia Militar de Brusque adotou também uma portaria que criou a premiação de policial destaque do município em que premia o 1° e 2° colocados.

Eles são escolhidos por meio de uma votação secreta durante o mês de dezembro por todo o efetivo da sede do batalhão. A primeira posição ficou com o cabo Ronaldo Fiuza de Carvalho e o segundo lugar foi dividido entre dois policiais, por conta de um empate no número de votos: o capitão Rafael Antônio da Silva e o cabo Willian Antônio de Oliveira.

Dentre os policiais promovidos, dois atuam em Brusque: o 3º sargento Marcos Antônio de Paula Cordeiro e Rudinei de Souza; um de Botuverá, o policial Clério Roscinki; e outro em Gaspar, Sandro Márcio Fagundes Rodrigues.

Para o tenente-coronel Moacir Gomes Ribeiro, o reconhecimento ao policial militar é importante. “A instituição Polícia Militar tem como obrigação fazer o reconhecimento e promoção desses policiais. Para os promovidos é um ápice da carreira, um momento muito esperado. E é muito gratificante ver o policial progredindo na carreira, como novas responsabilidades e novas missões”, afirma.

O comandante ressalta que todos os dias o policial é testado na vida militar, e muitas vezes acaba não tendo reconhecimento da sociedade. “O policial militar trabalha no anonimato, à noite, na chuva, e está à mercê da sociedade para fazê-la mais justa e pacífica”.

O policial Cordeiro, um dos promovidos, completou 20 anos de profissão em dezembro. Desde que ingressou na vida militar, sempre atuou em Brusque. Para ele, a graduação de sargento é mais uma etapa importante em sua carreira. “Com certeza é mais responsabilidade, mas sem problemas, pois já estamos acostumados com a rotina”, informa.

Roscinki também foi promovido a sargento após 20 anos de profissão. Atualmente, ele atua em Botuverá. “Foram muitas experiências nesses anos, teve momentos difíceis, desafios, mas também muitas felicidades. A instituição me proporcionou muitas coisas boas. Depois que entrei para a PM foi uma transformação em minha vida”.

Ele ressalta que todo policial almeja progredir na carreira. “É também uma responsabilidade a mais, mas estou aberto a novos desafios e que venham mais dez anos de muitas alegrias”, comemora.