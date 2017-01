Policial de folga flagra jovem com drogas em táxi Crime ocorreu no sábado, na rua Nova Trento, no Primeiro de Maio

Um jovem de 23 anos foi detido pela Polícia Militar em posse de 18 gramas de maconha, na tarde de sábado, 28, na rua Nova Trento, no Primeiro de Maio. Um policial que estava de folga viu quando o rapaz, que estava em um táxi, começou a fazer um cigarro de maconha e avisou ao Copom. Uma guarnição foi até o local e deteve o carona do veículo e encontrou uma quantidade de maconha, um isqueiro e uma caixa de papel ultrafino para enrolar a droga. Na delegacia, o taxista afirmou que desconhecia o acusado e apenas fez uma corrida que foi solicitada pelo rapaz. Já o jovem afirmou que é apenas usuário e comprou a droga de um homem, no Centro.