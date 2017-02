Ponte na rua Beira Rio, no bairro Dom Joaquim, recebe manutenção Por conta da força da água, a ligação entre a via e o pavimento foi corroída

Na manhã de sexta-feira, 10, a Secretaria de Obras executou de maneira emergencial os reparos na cabeceira da ponte na rua Beira Rio, no bairro Dom Joaquim. Por conta da força da água, a ligação entre a via e o pavimento foi corroída, prejudicando o trajeto seguro dos transeuntes.

O órgão responsável pela manutenção fez a colocação do material necessário e aterrou as cabeceiras. A conclusão dos trabalhos está programada para os próximos dias, quando a equipe de pavimentação asfáltica fará a reposição do pavimento. Até o término das ações, o local permanece em condições provisórias para tráfego.