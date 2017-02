Pontilhão da rua Bernardo Groh, no bairro Primeiro de Maio, é reconstruído O objetivo é que a passagem seja concluída até nesta quinta-feira, 9

Na manhã desta segunda-feira, 6, a equipe da Secretaria de Obras iniciou a reconstrução do pontilhão de acesso à rua Bernardo Groh, no bairro Primeiro de Maio. A passagem que será refeita, contará com novas vigas e pranchas de madeira.