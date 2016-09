Por que o número 24 incomoda tanto?

Semana passada saiu em uma coluna do Estadão a seguinte matéria: “Senador manda trocar número do gabinete por não gostar do 24.” Quando vi, até dei risada pois é, no mínimo, inusitado. Mas depois me peguei a pensar… Por que um número incomoda tanto?

O 24 é o novo 13! Nós, mulheres, não temos muito problema com esse número. Já os homens… 24 é meio que um xingamento, porque no jogo do bicho é o numero do veado. Mas o veado é um bicho tão bonitinho! Agora, troque esse “E” por um “I” e a confusão está armada!

O 24 mexe com o brio masculino. Agora me fala, qual o problema? Vai deixar de ser “macho” por causa de um número? Isso soa, no mínimo, preconceituoso! Para mim, esse problema com coisas tão fúteis é coisa de homem que não se garante, que precisa se auto afirmar só pra dizer que é o “garanhão”!

Agora um recado para o senador… se o Sr. não gosta do número, deixa o coitadinho em paz! Isso não afeta a sua masculinidade! Afinal de contas, é só um número! (sem contar que deixou a ordem dos gabinetes uma bagunça!)

Carina Raquel Podiatsky – Agente Comunitária de Saúde.

Arte: Silvia Teske