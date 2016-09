Porções de crack são encontradas em colégio, no Centro de Itajaí Funcionários da limpeza encontraram a droga escondida atrás de um refrigerador

Aproximadamente 700 gramas de crack foram encontradas na tarde desta quarta-feira, 14, em um colégio, no Centro de Itajaí.

A Polícia Militar foi acionada e no local, foi informada que os funcionários da limpeza, ao moverem um refrigerador, encontraram um saco com as drogas.

No local, os policiais confirmaram se tratar de porções de crack. A droga foi apreendida e até o momento não se tem informações sobre o proprietário e nem desde quando estava escondido no educandário.