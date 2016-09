Praia, Campo ou Cidade, opções de lazer com o predomínio do tempo seco neste final de semana em SC Brusque terá apenas variação de nuvens

Como de costume, estive dando uma passada nos principais Sites e Blogs relacionados a previsão do tempo e pude constatar que há uma unanimidade por parte dos Meteorologistas no que se refere a tendência do tempo para este final de semana em SC, em especial aqui pra nossa região de Brusque. O tempo seco irá predominar onde o sol marcará presença em grande parte do dia deste sábado bem como domingo. Poderemos ter variação de nuvens em nossa cidade. Quanto as temperaturas, não baixam tanto ao amanhecer e acabam subindo um pouco mais ao longo das tardes, segundo Gilsânia Cruz, profissional da Epagri/Ciram. Será um excelente período portante pra quem deseja optar por um passeio ou até mesmo, realizar alguma tarefa que necessite do tempo seco. Sempre lembrando que todas estas informações foram coletadas junto a profissionais habilitados.

Dados do tempo em Brusque nesta sexta-feira

As condições climáticas em nosso município no dia de hoje foram de estabilidade, com sol predominando na maior parte do dia, acompanhado por poucas nuvens. As temperaturas já não estiveram tão baixas na madrugada se comparado a ontem, valores mínimos ficando entre 12ºC e 13ºC e com gradativo aquecimento a tarde, quando tivemos máximas chegando aos 25ºC. Os ventos sopraram do quadrante Norte/Nordeste, rajadas atingindo os 16 km/h.

Trago a seguir, os valores de temperaturas extremas verificadas hoje em Brusque, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo: