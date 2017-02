Prancheta: Bruscão tenta amansar Leão nesta quinta-feira Coluna fala sobre a partida contra o Remo, problemas na Arena Brusque e vírus no site do Avaí

Foram de extrema importância as duas vitórias seguidas do Bruscão na última semana. Agora o elenco vai com confiança para enfrentar o tradicional Remo, o Leão do Pará, na quinta-feira, 16, pela Copa do Brasil. Seja lá o que Pingo tenha conversado com seus comandados, deu resultado. A simples mudança tática colocando dois atletas na frente, fazendo o que pode ser chamado de ‘feijão com arroz tático’, 4-4-2, já deu outra cara para o time.

A vitória contra o Tubarão foi magra, mas necessária, e o jogo contra a Chapecoense já mostrou evolução. A titularidade fez bem para Leilson e Ricardo Lobo, que seguem fazendo boas partidas. Já Assis ainda não colocou o despertador pra funcionar, e precisa de boas atuações o quanto antes, porque Eliomar faz grande sombra.

Pela primeira vez, Pingo terá um tempo conveniente para o treino tático – ele pegou o time no olho do furacão e precisou prepará-lo para os dois confrontos, os quais saiu vitorioso. A expectativa é boa e a casa estará mais uma vez cheia para que o leão seja amansado no Augusto Bauer.

Avaí infectado

Há algumas semanas, a imprensa da capital noticiou com sarcasmo erro no site do Brusque. Em manutenção, o portal do quadricolor dizia que seu endereço ficava em Florianópolis. Bola fora, mas o que dizer, então, do portal do Avaí, que foi infectado por vírus? Quem tentou abrir o site viu uma mensagem em inglês solicitando a instalação de um tal ‘Chrome Font Pack’. Em rápida pesquisa na internet, descobre-se que trata-se de um malware, ou seja, uma espécie de vírus que pode servir para espionar o seu computador e até roubar dados importantes, como relacionados a contas bancárias.

Vergonha na Arena Brusque

O problema no telhado da Arena Brusque, que não é novidade para ninguém, ainda não foi resolvido, o que ocasionou mais um momento vergonhoso no sábado, 12. Durante partida da competição nacional de voleibol Superliga B, o jogo precisou ser interrompido entre cinco a seis minutos porque vazamentos fizeram com que a quadra ficasse encharcada. Se a culpa é dessa ou daquela gestão, não importa mais. A solução tem que vir logo, porque o espaço é utilizado para competições de alto nível e Brusque não pode mais passar essa impressão ruim.

Descanso pra Abel

Depois da derrota para o Bradesco, em casa, a equipe de vôlei Abel descansa durante a semana. Descanso, é claro, é um modo de dizer. O técnico Mauricio Thomas deve aproveitar para treinar bastante em busca dos resultados. A classificação para a próxima fase está bem encaminhada, mas é importante que não haja vacilos. A torcida também não vê a hora de comemorar uma vitória dentro de casa pela Superliga B.

Estreia da Liga Ouro

A Arena será exigida para mais uma competição nacional no próximo mês, desta vez de basquete. No dia 7 de março, a AD Brusque recebe o Contagem Towers, de Contagem (MG). Equipe começa a ser formada durante a semana pelo competente técnico Bicudo, atual campeão catarinense de basquete e vice-campeão da Supercopa Brasil.

Força do bicicross



As rampas de terra sempre chamaram a atenção dos brusquenses fascinados pela adrenalina. A hoje repaginada pista de bicicross, localizada na frente ao pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreco, tem tradição como sede das competições de alto nível no BMX, e prova disso é este registro de dez anos atrás, quando foi o palco da II Copa Intercolegial de Bicicross. Na ocasião, quase 140 atletas participaram e deram um show na pista brusquense.